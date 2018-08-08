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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Происшествия

В сторону Керчи вновь можно добраться по всем полосам дороги

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крымский мост из космоса

Симферополь, 8 августа 2018, 17:15 — REGNUM  После ДТП на Крымском мосту движение транспортных средств вновь ведётся в штатном режиме по всем полосам крымского направления. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

"Попавшие в ДТП автомобили эвакуированы. Движение восстановлено в полном объёме, видимость на трассе хорошая, дорога — убрана», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Крымском мосту столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и автоцистерна дорожных служб, в результате чего пострадали два человека, а движение транспорта в сторону Керчи было затруднено.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП на Крымском мосту травмированы два человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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