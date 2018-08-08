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Ущерб от ДТП в Болонье оценивается в 10 млн евро

Происшествия

Реконструкция разрушенного виадука займет от 3 до 5 месяцев

Болонья, Италия, 8 августа 2018, 16:47 — REGNUM  Власти Болоньи оценивают ущерб от недавнего крупного ДТП и вызванного им пожара в 10 млн евро, сообщает в среду, 8 августа, Rainews со ссылкой на представителя местной мэрии Альберто Айтини.

Выплаты двум автосалонам, пострадавшим от взрыва и пожара, составят около 5 млн евро, примерно в ту же сумму оценивается ущерб, нанесенный другим зданиям в этом районе, а также системам освещения.

6 августа на болонской объездной дороге произошло столкновение бензовоза и грузовой машины, бензовоз загорелся, после чего прогремело несколько взрывов. Один человек погиб, более ста сорока получили ранения, виадук был частично разрушен.

Итальянские чиновники говорят о необходимости ужесточить наказание за нарушение ПДД, а также уточнить правила транспортировки опасных грузов. По предварительной информации, реконструкция разрушенного участка виадука займет от 3 до 5 месяцев.

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Взрыв на автостраде в Болонье
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