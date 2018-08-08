«Тёмное дело»: в тайском лесу нашли мёртвого ямальца

Салехард, , 16:27 — REGNUM Ямалец погиб в Таиланде при странных обстоятельствах. В социальных сетях появилась информация о гибели жителя Салехарда в в провинции Удонтхани, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мужчина 58 лет был найден 6 августа 2018 года в лесу в провинции Удонтхани, на его шее и лодыжках были верёвки. Якобы его смерть наступила около двух недель назад. Причём при погибшем был паспорт с просроченной визой в Таиланд, и ключ от комнаты на острове Самуи, которую он арендовал.

Родственники погибшего сообщили ИА «Север-Пресс», что последний раз общались с погибшим 31 июля. Ямалец ездил в Таиланд ежегодно и документы у него были всегда, по словам родственников, порядке. Как пишут в ямальских группах земляки погибшего, «дело ясное, что дело тёмное».