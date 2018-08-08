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Столовая рудника «Октябрьский» закрыта на проверку — Норникель

Происшествия

В настоящее время столовую проверяют сотрудники Роспотребнадзора

Норильск, Красноярский край, 8 августа 2018, 15:50 — REGNUM  На руднике «Октябрьский» Норильского промышленного района Красноярского края закрыта столовая, после приёма пищи в которой, по предварительным данным, был госпитализирован 21 горняк. Об этом сообщает пресс-служба Заполярного филиала компании «Норникель».

В настоящее время столовую проверяют сотрудники Роспотребнадзора, сообщили в компании.

«Столовая закрыта с 8 августа 2018 года до окончания расследования причин произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что принято решение о доставке и обеспечении работников промплощадок горячим питанием и сухими пайками.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники предприятия оказались в больнице 7 и 8 августа. Все они рассказали, что 7 августа обедали в столовой рудника «Октябрьский». Медики установили в их анализах наличие возбудителя сальмонеллёза.

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