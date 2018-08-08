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ДНР: два солдата ВСУ подорвались на украинской растяжке возле ручья

Происшествия

За одну неделю произошло два почти идентичных инцидента

Донецк, 8 августа 2018, 15:26 — REGNUM  Под Донецком двое военнослужащих ВСУ подорвались на украинской растяжке, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 8 августа «Донецкое агентство новостей».

По его словам, инцидент произошел в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Бригада сменила 93-ю бригаду ВСУ на донецком направлении, после чего двое рядовых решили постирать вещи в ручье, протекавшем рядом. Однако по пути к ручью предыдущая бригада установила растяжку.

В результате двое солдат подорвались на растяжке, их отправили в военный госпиталь. Командование доложило, что солдаты были ранены в результате «обстрела ДНР».

Напомним, это второй подобный случай: ранее солдаты 128-й бригады уже подрывались на растяжке 93-й бригады.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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