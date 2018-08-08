В Норильске более 20 человек попали в больницу с отравлением

Норильск, Красноярский край, , 14:42 — REGNUM Массовое пищевое отравление произошло на руднике «Октябрьский» в Норильске. Госпитализирован 21 человек, сообщает 8 августа пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Сотрудники предприятия оказались в больнице 7 и 8 августа. Все они рассказали, что 7 августа обедали в столовой предприятия. Медики поставили диагноз «сальмонеллёз».

Обстоятельства массового отравления устанавливают следственные органы. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне массовое отравление произошло в якутском селе Хоро. В больнице оказались более 20 человек, употребивших в пищу рыбные консервы.

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