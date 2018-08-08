В Екатеринбурге нападавшую на людей злую собаку пристрелили полицейские

Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM В Екатеринбурге злая собака в микрорайоне Сортировка нападала на людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пристрелили пса, так как агрессивное животное представляло опасность для окружающих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 13:20, в дежурную часть отдела полиции №10 от очевидцев поступили сообщения об агрессивной собаке, которая в районе улицы Технической бросается на прохожих. На место происшествия выехал наряд ППСП. По прибытии по указанному адресу сотрудники полиции, убедившись в том, что животное угрожает жизни и здоровью людей, представляет собой реальную общественную опасность, приняли решение, в соответствии с действующим законодательством, применить табельное оружие», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В полиции уточнили, что в результате нападения животного пострадали четыре человека, из них трое был доставлены в больницу для оказания квалифицированной помощи. На данный момент сотрудники полиции на месте инцидента устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа это второй эпизод в Екатеринбурге, когда жертвами агрессивных собак становятся простые горожане. Так 2 августа во дворе дома по улице Белореченской два пса напали на пенсионерку 1939 года рождения. В результате агрессии животных пожилая женщина чуть не лишилась руки. Защитить женщину от собак попытался мужчина, но в итоге животные покусали и его.

Только спустя некоторое время хозяйке питбуля и овчарки удалось затащить псов в подъезд. После этого на место происшествия прибыла скорая помощь и пожилую женщину госпитализировали. По факту нападения животных на людей организована прокурорская проверка.

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