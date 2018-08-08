Среда, 8 Августа 2018 года
14:58:08 МСК

В ДТП на Крымском мосту травмированы два человека

Происшествия

Водитель легковой машины наехал на автоцистерну

Симферополь, 8 августа 2018, 14:28 — REGNUM  Два человека получили травмы при столкновении двух автомобилей на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Авария произошла около 11:00. Столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и автоцистерна. Два пассажира Chevrolet пострадали и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель легковой машины наехал на автоцистерну, задействованную в дорожных работах. Автоцистерна имела предусмотренное правилами ограждение.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на Крымском мосту приостановили движение на одной из полос. Ежедневно по мосту в Крым проезжают более 30 тыс. автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за ДТП на Крымском мосту затруднено движение в сторону Керчи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить