В ДТП на Крымском мосту травмированы два человека

Симферополь, , 14:28 — REGNUM Два человека получили травмы при столкновении двух автомобилей на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Авария произошла около 11:00. Столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и автоцистерна. Два пассажира Chevrolet пострадали и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель легковой машины наехал на автоцистерну, задействованную в дорожных работах. Автоцистерна имела предусмотренное правилами ограждение.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на Крымском мосту приостановили движение на одной из полос. Ежедневно по мосту в Крым проезжают более 30 тыс. автомобилей.

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