В Оренбурге называют причины выброса сероводорода, но без источника

Оренбург, , 14:29 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 8 августа, прошло межведомственное совещание, где главной повесткой стал вопрос о тревожной экологической обстановке в областном центре. Со 2 августа население жалуется на резкий запах газа, в пробах воздуха выявлено превышение концентрации сероводорода. Максимальное превышение отмечено в 25 и более раз в непосредственной близости от городских очистных сооружений «Оренбург Водоканала», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды Оренбуржья.

Сегодня, 8 августа, чиновники разных ведомств обсуждали ситуацию и анализировали данные лабораторных анализов проб воздуха. Однако к общему знаменателю так и не пришли, источник выбросов сероводорода так и не назван.

«В Оренбурге двое суток проводится масштабный мониторинг экологической обстановки — лаборатории работают совершенно независимо друг от друга. Это представители министерства экологии, Роспотребнадзора и метеослужбы. Замеры они делают рядом с теми местами, откуда идут звонки жителей: в районе железной дороги, в районе водоканала. Главные задачи — выявить источник или источники, устранить запах», — отметил первый вице-губернатор Сергей Балыкин.

На встрече чиновники вновь говорили о неблагоприятных метеоусловиях — жаре и штиле. Отбор и анализ проб осуществляют три лаборатории: региональной ГБУ «Экослужба области», Гидромета и Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы администрации Оренбурга, в ночь на 8 августа в муниципально-диспетчерский центр поступило 15 звонков от жителей областного центра с жалобой на запах сероводорода. Контрольные пробы воздуха для определения источника разовых выбросов сероводорода проводились преимущественно в Центральном и Промышленном районах города.

Из мониторинга, который проведен ночью с 7 на 8 августа, следует, что на границе санитарно-защитной зоны очистных сооружений с наветренной стороны значение ПДК — 0. А уже на границе санитарно-защитной зоны с подветренной стороны, по данным лабораторий, — 15,1 ПДК. На переезде железнодорожных путей ул.М.Джалиля значение в пределах 2,2 ПДК. При обследовании влияния источников на железной дороге значения ПДК были в районе 1 ПДК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Ранее минприроды Оренбургской области заявило — изучение динамики показателя ПДК сероводорода с начала августа, с учётом направления ветра, указывает на то, что источником неприятного запаха в атмосфере является система канализации Оренбурга, обслуживаемая ООО «Оренбург Водоканал». При этом аварийных ситуаций в функционировании канализационных систем не возникало.

«Причина возникновения данной ситуации — установившаяся жаркая и практически безветренная погода, что обусловливает повышение интенсивности испарения канализационных стоков и затрудняет их естественное рассеивание», — отметили в ведомстве.

Эту же причину — жару и штиль — называли ранее экологи. Сегодня, 8 августа, причина вновь названа на межведомственном совещании в Доме советов.

Утром 7 августа чиновники посетили территорию оренбургских городских очистных сооружений. «Оренбург Водоканала». Для снижения влияния очистных сооружений, с учетом метеоусловий, будет применен препарат, нейтрализирующий летучие серосодержащие вещества — проинформировала техническая служба ООО «Оренбург Водоканал».

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