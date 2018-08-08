Банда железнодорожных грабителей орудовала в Тверской области

Москва, , 13:59 — REGNUM В России задержаны члены банды, орудовавшей на железной дороге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 8 августа, злоумышленники похищали товарные ценности в особо крупном размере из вагонов железнодорожных составов Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» в Зубцовском районе Тверской области. Действовали воры достаточно продолжительное время — с февраля по август 2018 года. Деятельность преступного сообщества пресекли сотрудники СКР совместно с ФСБ России.

Как выяснилось, действовали бандиты при содействии работников железной дороги. Похищенные ценности на грузовиках были перевезены в места временного хранения в город Ржев с целью дальнейшей реализации.

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«Непосредственно после совершения хищения 7 августа 2018 года задержан 21 участник преступного сообщества, в том числе его организатор. Ряд задержанных дали признательные показания», — сообщили официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В настоящее время все задержанные проходят фигурантами по уголовному делу, возбуждённому сразу по двум статьям УК РФ — ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нём») и ч. 4 ст. 158 («Кража в особо крупном размере, совершённая организованной группой»). Размер нанесённого преступниками ущерба не уточняется. Однако сообщается, что в ходе проведённых обысков похищенное имущество и деньги были обнаружены и изъяты.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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