Среда, 8 Августа 2018 года
14:59:41 МСК

В результате подрыва фугаса на севере Афганистана погибли восемь человек

Происшествия

Еще шестеро пострадали

В результате подрыва фугаса на севере Афганистана погибли восемь человек
Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

Кабул, 8 августа 2018, 13:58 — REGNUM  Восемь мирных жителей, в том числе женщины и дети, стали 8 августа жертвами взрыва, произошедшего на севере Афганистана, сообщает со ссылкой на официальные источники американское агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря полиции провинции Балх Шера Дажн Дурани, автомобиль, в котором находились мирные жители наехал на фугас. Помимо восьмерых погибших, еще шесть человек получили ранения.

Он возложил ответственность на боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые часто устанавливают фугасы против сил безопасности страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить