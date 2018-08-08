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В Самаре полицейский подозревается в получении 600 тыс. рублей взятки

Происшествия

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

В Самаре полицейский подозревается в получении 600 тыс. рублей взятки
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Продажный полицейский

Самара, 8 августа 2018, 13:52 — REGNUM  Следователи в Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который подозревается в получении взятки в размере 600 тыс. рублей, сообщает 8 августа пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, 6 августа сотрудник одного из подразделений полиции города получил взятку от местного жителя за не привлечение его к уголовной ответственности. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сопровождение по делу осуществляют сотрудники областного управления ФСБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону сотрудники полиции подозреваются в вымогательстве взятке у одного из жителей города. Стражи порядка сначала потребовали у него в общей сложности 400 тыс. рублей за не привлечение ростовчанина к уголовной ответственности за хранения наркотиков.

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