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Из-за ДТП на Крымском мосту затруднено движение в сторону Керчи

Происшествия

На транспортном переходе столкнулись легковой автомобиль с автоцистерной

Симферополь, 8 августа 2018, 13:39 — REGNUM  На Крымском мосту столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и автоцистерна дорожных служб, движение транспорта в сторону Керчи затруднено. Об этом 8 августа корреспондент ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

«По предварительным данным, водитель Chevrolet не заметил стоящую у ограждения автоцистерну, которая занималась помывкой барьера. Два пассажира легкового автомобиля доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи», — уточнили правоохранители.

В связи с происшествием на мосту ввели временное ограничение движения в сторону Керчи, приостановив движение по одной из двух полос.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на Крымском мосту был установлен новый рекорд суточного трафика автомобилей — 32 тысячи машин. Всего с момента его открытия, по транспортному переходу проехали почти 1,6 миллиона транспортных средств в обе стороны.

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Дорожно-транспортные происшествия
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