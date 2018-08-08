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Сын Конюхова прокомментировал информацию о присутствии отца в баре с Насери

Происшествия

С 1 августа Конюхов находится на Алтае

Москва, 8 августа 2018, 13:38 — REGNUM  Знаменитого российского путешественника Федора Конюхова не было в баре с известным актером Сами Насери, об этом РИА Новости заявил его сын Оскар.

«С 1 августа он (Федор Конюхов) находится на Алтае и совершает восхождение на гору Белуха», — сказал Оскар.

По его словам, фотографии, которые были опубликованы Насери в социальных сетях, были сделаны в конце июля в доме-мастерской Федора Конюхова.

Напомним, 5 августа французский актер Сами Насери был избит в одном из московских караоке-баров. Среди возможных причин потасовки — словесная перепалка из-за очереди к микрофону. По факту инцидента были задержаны три человека.

Спустя несколько дней актер прокомментировал инцидент на своей странице в Instagram под фотографией со встречи с путешественником.

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