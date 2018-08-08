На Урале вновь штормовое предупреждение: сильный ветер, гроза и ливни

Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM В Свердловской области по прогнозам синоптиков вечером 8 августа и 9 августа в течение дня, ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду и сильные ливни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели призывают жителей региона в непогоду принять меры безопасности. В частности, держать закрытыми окна и балконные двери, а также не покидать жилище без необходимости. Рекомендуется не проводить работы на высоте в условия непогоды, а тем, кто всё-таки попал под ливень, не рекомендуется укрываться под деревьями (в них может попасть молния) или за лёгкими конструкциями (их может снести сильный ветер).

Как сообщало ИА REGNUM, это уже третье штормовое предупреждение в Свердловской области с начала августа. Так, 3 августа в результате непогоды в некоторых муниципалитетах были вырваны деревья, а также снесены лёгкие конструкции и даже кровля дома. Из-за непогоды происходили отключения электричества, а на залитых дождём улицах было затруднено движение автотранспорта.

Также штормовое предупреждение на севере Свердловской области было объявлено 6 и 7 августа.

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