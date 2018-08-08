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В Узбекистане задержали подозреваемого в убийстве начальника ГУ ППС

Происшествия

В ведомстве также опровергли информацию о самоубийстве задержанного

Ташкент, 8 августа 2018, 13:24 — REGNUM  В Узбекистане задержан старший инспектор управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента Рустам Абдуллаев, который подозревается в убийстве начальника главного управления патрульно-постовой службы республики Дилшода Акрамова. Об этом 8 августа сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Расследованием убийства высокопоставленного сотрудника милиции занимается управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры республики. В ведомстве также опровергли информацию о самоубийстве задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Дилшода Акрамова с признаками насильственной смерти было обнаружено в служебном кабинете убитого в начале августа. 4 августа прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство с особой жестокостью».

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане убит высокопоставленный сотрудник милиции

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