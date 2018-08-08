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На Украине совершено нападение на начальника пограничной заставы

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 7 августа, в селе Великий Бычков

Киев, 8 августа 2018, 13:16 — REGNUM  Двое злоумышленников совершили нападение на начальника пограничной заставы в Закарпатской области Украины. Об этом сообщает Мukachevo.net со ссылкой на полицию.

ЧП произошло во вторник, 7 августа, в селе Великий Бычков.

По предварительным данным, злоумышленники в ходе конфликта выстрелили в пограничника из спецсредства «Вий» (оружие с резиновыми пулями), после чего избили потерпевшего.

Начальник пограничной заставы, получивший серьезные ранения, был госпитализирован в местную больницу.

Сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» уже задержали подозреваемых в совершении данного преступления.

Ведется следствие.

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