В Белоруссии начался суд по делу о гибели солдата в Печах

Минск, , 13:00 — REGNUM В Минском областном суде Белоруссии началось рассмотрение уголовного дела о гибели рядового Александра Коржича в 72-м учебном центре в Печах, сообщает 8 августа БЕЛТА.

По данным издания, фигурантами дела являются трое военнослужащих, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренных статьями «злоупотребление властью», а также «получение взятки» и «кража».

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Напомним, тело рядового, проходившего срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено в начале октября в подвале здания на территории воинской части. По версии следствия, молодого человека довели до самоубийства. По уголовному делу троим военнослужащим были предъявлены обвинения.

Расследование дела под личный контроль взял президент страны Александр Лукашенко. Сам этот инцидент стал причиной серьезных поверок в армии, что повлекло за собой ряд увольнений и новые расследования о неуставных отношениях.

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