В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали около 3 тыс. человек

Мадрид, , 12:55 — REGNUM Около 3 тыс. человек были эвакуированы из-за лесных пожаров в Валенсии (Испания). Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на свои источники.

«Число эвакуированных возросло до 3 тыс.», — передает вещатель.

Отмечается, что огнем, который пока не удается взять под контроль, уже уничтожено около 2,6 тыс. га леса и сельскохозяйственных культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Испании с территории муниципалитета Манильва в связи с лесными пожарами были эвакуированы порядка 400 человек.

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