Премьер Эстонии призвал граждан не искать выпущенную НАТО ракету

Таллин, , 12:48 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Юри Ратас предостерег граждан страны от попыток найти ракету, выпущенную накануне в эстонском воздушном пространстве истребителем ВВС Испании. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

«Просьба ко всем, кто заметит предметы, которые могут иметь отношение к ракете или являются её частями, не трогать их, а сообщить о находке», — написал Ратас, добавив, что «не нужно также проводить собственные поиски ракеты».

Комментируя произошедшее, эстонский премьер отметил, что «неприятный инцидент, слава Богу, обошёлся без человеческих жертв, но всё равно это очень прискорбно».

Он добавил, что миссия НАТО по охране воздушного пространства «является очень важной для обеспечения безопасности Эстонии», однако «всегда следует следить за обеспечением безопасности гражданских лиц».

Ратас выразил надежду, что Силы обороны Эстонии совместно с союзниками разъяснят все детали произошедшего, «чтобы подобное больше никогда не повторилось».

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofightet Typhoon 2000 случайно произвёл запуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» в воздушном пространстве Эстонии. Сообщалось, что ракета упала во время полёта над южной частью страны, на данный момент продолжается операция по её поиску.

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