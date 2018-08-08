Старый и небезопасный транспорт: в Италии делают выводы из ДТП в Болонье

Болонья, Италия, , 12:41 — REGNUM Средний возраст грузового транспорта в Италии составляет более 11 лет, это слишком много и создает серьезные риски, отметил в среду, 8 августа, в комментарии для Il Giornale глава профильной транспортной ассоциации Франко Фенольо.

В Италии продолжают обсуждать трагическое ДТП в Болонье: 6 августа на болонской объездной дороге произошло столкновение бензовоза и грузовой машины, бензовоз загорелся, после чего прогремело несколько взрывов. Один человек погиб, более ста сорока получили ранения, виадук был частично разрушен. Итальянские чиновники говорят о необходимости ужесточить наказание за нарушение ПДД, а также уточнить правила транспортировки опасных грузов.

С 2015 года все грузовики должны быть оснащены новейшими системами безопасности, связанными, с частности, с экстренным торможением и предупреждением об отклонении от движения по полосе, но в реальности такими системами оснащено лишь 4,2% машин, отметил Фенольо.

Еще одна проблема — уровень зарплат: по словам эксперта, итальянские водители грузового транспорта зарабатывают около 5000 евро в месяц, но мигранты готовы работать менее чем за 2000, и этот «социальный демпинг» тоже является серьезной проблемой.