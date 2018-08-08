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Число погибших от жары в Испании возросло до десяти человек

Происшествия

В Каталонии скончался 62-летний мужчина, его тело нашли на улице

Мадрид, 8 августа 2018, 12:27 — REGNUM  Не менее десяти человек погибли от изнуряющей жары в Испании, сообщает 8 августа La Vanguardia.

Так, в Каталонии скончался 62-летний мужчина, его тело нашли на улице. Сообщается, что он мог получить солнечный удар.

Ранее из-за начавшейся в стране жары погибли девять человек. Местами столбики термометров показывали отметку в 40 градусов. В начале августа в Севилье зафиксирована температура в 44,4 градуса.

По данным синоптиков, в ближайшее время в большинстве районов страны прогнозируется понижение температуры.

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