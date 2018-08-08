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На Украине найден мертвым лидер организации «Галицкая Русь»

Происшествия

Скауты «Галицкой Руси» занимались восстановлением памятников и походами

Львов, Украина, 8 августа 2018, 12:11 — REGNUM  Лидера скаутской организации «Галицкая Русь» Кирилла Арбатова обнаружили мертвым в одном из сел Закарпатской области, сообщает 8 августа УНИАН.

Согласно сообщению, Арбатова могли убить либо он мог совершить суицид, окончательной версии пока нет. Отмечается, что организация убитого занималась восстановлением памятников солдатам Первой и Второй мировых войн. Также Арбатов сотрудничал с российским консульством во Львове.

Напомним, ранее неонацистская группировка «Добровольческое движение ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала на своей странице в соцсети Facebook список «врагов украинского народа» и призвала «сделать их жизнь в Украине невыносимой». В список попали 27 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские правозащитники потребовали наказать нацистов во Львове

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