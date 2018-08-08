70 тыс. человек остались без крова на острове Ломбок в Индонезии

Матарам, Индонезия, , 12:17 — REGNUM На индонезийском острове 70 тыс. человек остались без крыши над головой и средств к существованию после смертельного землетрясения, в результате которого погибло по меньшей мере 100 человек, сообщает французская газета 20 minutes.

«Эвакуация людей продолжается. На местах все еще много проблем», — заявил в среду, 8 августа, представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нургрохо. «Число жертв продолжает увеличиваться. Более 70 тыс. человек эвакуированы, а десятки тысяч домов уничтожены», — добавил он.

Губернатор Малых Зондских островов Мухаммад Зайнул Маджди заявил, что провинция испытывает недостаток в продовольствии, медикаментах и медицинском персонале. «Масштабы этого землетрясения огромны для нас», — отметил губернатор.

Правительство и международные неправительственные организации (НПО) делают все возможное, но спасательным командам пока не удается добраться до некоторых районов, наиболее близких к эпицентру.

Напомним, что в Индонезии на туристическом острове Ломбок произошло два землетрясения магнитудой 6 и 7 баллов.