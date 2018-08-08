В Дагестане осудят еще четверых членов банды Басаева

Москва, , 11:54 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четверых участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, сообщает 8 августа пресс-служба СКР.

По версии следствия, Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев в августе 1999 года в составе банды обстреляли российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность и наведение конституционного порядка в Ботлихском районе Дагестана. В результате были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения различной степени тяжести.

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Все четверо боевиков обвиняются по статьям 279, 209 и 317 УК РФ («Вооруженный мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года Северо-Кавказский окружной военный суд признал уроженца Чечни Бадрудди Даудова, входившего в банду Басаева, виновным в нападении на город Будённовск в 1995 году и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, в середине июля был экстрадирован из Словакии в Россию еще один член банды Аслан Яндиев, который обвиняется в причастности к серии резонансных терактов во Владикавказе в 2006 году.

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