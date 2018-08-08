Уголовное дело в отношении экс-директора районного БТИ в Чувашии прекращено

Чебоксары, , 11:44 — REGNUM В Моргаушском районе осуждён бывший директор бюро технической инвентаризации, который обвинялся в безвозмездном предоставлении коммерческой фирме оборудование БТИ и выделял работников. Ему назначен судебный штраф, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Обвинение было предъявлено бывшему директору муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» Моргаушского района, в последующем реорганизованного в ООО. По данным следствия, злоумышленник действовал в интересах фактически возглавляемой им другой коммерческой организации, директором и учредителем которой являлся его знакомый.

«Согласно материалам дела, с июля 2014 по август 2016 года злоумышленник без законных оснований неоднократно предоставлял фирме без заключения соответствующих договоров на бесплатной основе для изготовления технических планов оборудование, а также подчиненных ему работников БТИ», — сказал Олег Дмитриев.

Ущерб, нанесённый БТИ, оценён в 200 тыс. рублей. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены сотрудниками УФСБ по Чувашии.

В следственном управлении уточнили, обвиняемый вину признал. С учётом того, что он не судим, ему инкриминировалось преступление средней тяжести, и он «полностью загладил перед БТИ причиненный имущественный вред», уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии правоохранительными органами в I полугодии 2018 года пресечено 233 преступления коррупционной направленности, что почти на 70% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе в восемь раз возросло выявленных фактов взяточничества — с 13 до 110.