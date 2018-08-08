Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП

Найроби, , 11:41 — REGNUM Чемпион мира по легкой атлетике Николас Бетт погиб в автокатастрофе, сообщает 8 августа Anadolu.

Инцидент произошел в Нанди на северо-западе Кении, спортсмен только что вернулся из Нигерии, где участвовал в соревнованиях на первенство Африки.

Бетт не справился с управлением транспортного средства, что и стало причиной трагедии. Как отмечают местные жители, в данном районе в июле очень часто туманная погода, что затрудняет обзор автомобилю.

Напомним, мировую славу Николасу Бетту принесла золотая медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине, где спортсмен победил на дистанции 400 метров с барьерами, обойдя конкурента из России Дениса Кудрявцева.

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