«Дело Беналля»: полицейские выступили на стороне манифестанта

Париж, , 11:24 — REGNUM По меньшей мере два сотрудника полиции дали показания в пользу манифестанта, избитого в Париже бывшим советником президента Франции Александром Беналля. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Издание ссылается на переписку парижской прокуратуры с полицией. Стражи порядка отмечают, что мужчина и девушка, с которыми грубо обошелся Беналля, не провоцировали «грубое и неоднократное насилие» в отношении полицейских. Они также не пытались скрыть свои личности.

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Ранее Беналля заявил, что своими действиями пытался помочь полицейским, которые столкнулись с агрессией манифестантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая демонстрации в центре Парижа переросли в столкновения с полицией. Позже стало известно о стычке сотрудника Елисейского двоца Александра Беналля с протестующими на площади Контэскарп. Беналля грубо обошелся с девушкой, после чего ударил молодого человека и покинул площадь. Советника осттранили от исполнения обязанностей.

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