Среда, 8 Августа 2018 года
11:56:09 МСК

В спортивном комплексе в Тегеране произошёл взрыв

Происшествия

В результате ЧП погибли трое рабочих

В спортивном комплексе в Тегеране произошёл взрыв
geralt
Взрыв

Тегеран, 8 августа 2018, 11:21 — REGNUM  Трое человека погибли в результате взрыва на территории спортивного комплекса в Тегеране, переаёт агентство IRNA.

Как сообщается, ЧП произошло в ночь на 8 августа в крупном спортивном комплексе «Энгелаб», расположенном в северной части иранской столицы.

По сведениям местной пожарной службы, взрыв произошёл в помещении котельной. Все погибшие — рабочие спорткомплекса.

Отмечается, что взрыв не привёл к повреждению здания, возгорания также не произошло. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбове на химическом заводе произошел пожар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить