В спортивном комплексе в Тегеране произошёл взрыв

Тегеран, , 11:21 — REGNUM Трое человека погибли в результате взрыва на территории спортивного комплекса в Тегеране, переаёт агентство IRNA.

Как сообщается, ЧП произошло в ночь на 8 августа в крупном спортивном комплексе «Энгелаб», расположенном в северной части иранской столицы.

По сведениям местной пожарной службы, взрыв произошёл в помещении котельной. Все погибшие — рабочие спорткомплекса.

Отмечается, что взрыв не привёл к повреждению здания, возгорания также не произошло. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

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