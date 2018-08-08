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Минздрав Хакасии проведёт проверку по факту смерти беременной женщины

Происшествия

Министерство здравоохранения ждёт результатов судебно-медицинской экспертизы

Черногорск, Хакасия, 8 августа 2018, 11:18 — REGNUM  Обстоятельства трагедии в городе Черногорске, где через час после визита скорой помощи умерла беременная женщина, выясняет следствие. Кроме того, проверку по данному факту проведёт министерство здравоохранения Хакасии.

В какие сроки будет проведена проверка, ИА REGNUM в минздраве не уточнили, подчеркнув, что в настоящее время специалисты ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Черногорске скончалась 30-летняя беременная женщина. 2 августа она пожаловалась на боли в области сердца и онемение руки. Приехавшие по вызову сотрудники скорой помощи поставили женщине диагноз «грудной остеохондроз с корешковым синдромом» и рекомендовали ей обратиться к участковому терапевту. Жительница Черногорска умерла у себя в квартире от острой сердечной недостаточности через час после визита скорой.

Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Беременная жительница Хакасии умерла через час после визита скорой

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