Среда, 8 Августа 2018 года
11:55:05 МСК

В Дагестане поезд протаранил легковушку — погибли три человека

Происшествия

Еще двое пострадавших доставлены в больницу

Махачкала, 8 августа 2018, 11:07 — REGNUM  В Дагестане поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения трое человек погибли, еще двое получили травмы. Они доставлены в больницу.

Инцидент произошел 7 августа около 23:50 на нерегулируемом железнодорожном переезде в Карабудахкентском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и локомотива случилось в районе санатория «Каспий».

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются, пострадавшие доставлены в Карабудахкентскую районную больницу.

Читайте также: В Дагестане столкнулся с автомобилем поезд из Тюмени, есть жертвы

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Кизлярском районе Дагестана поезд «Тюмень — Махачкала» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112». В результате погиб водитель легковушки, пострадали также двое пассажиров.

Читайте развитие сюжета: Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить