В Дагестане поезд протаранил легковушку — погибли три человека

Махачкала, , 11:07 — REGNUM В Дагестане поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения трое человек погибли, еще двое получили травмы. Они доставлены в больницу.

Инцидент произошел 7 августа около 23:50 на нерегулируемом железнодорожном переезде в Карабудахкентском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и локомотива случилось в районе санатория «Каспий».

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются, пострадавшие доставлены в Карабудахкентскую районную больницу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Кизлярском районе Дагестана поезд «Тюмень — Махачкала» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112». В результате погиб водитель легковушки, пострадали также двое пассажиров.

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