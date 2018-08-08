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В Тамбове на химическом заводе произошел пожар

Происшествия

Пострадавших нет

В Тамбове на химическом заводе произошел пожар
skeeze
Пожар

Тамбов, 8 августа 2018, 11:00 — REGNUM  В Тамбове 7 августа произошел пожар на заводе «Пигмент» на улице Монтажников. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области, загорелись мусор и часть неэксплуатируемого здания. Возгорание удалось локализовать за полчаса.

Сообщение о пожаре поступило в 17:45. На место выехали 25 человек и восемь единиц техники. Уже в 18:06 пожар был локализован. Пострадавших нет.

Отметим, что всего 7 августа в Тамбовской области произошло четыре пожара. В том числе, горел сарай на улице Колхозная в Тамбове.

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