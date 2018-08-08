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Военнослужащий ВСУ покончил с собой во время несения караульной службы

Происшествия

Причины суицида неизвестны

Киев, 8 августа 2018, 10:57 — REGNUM  Суицид совершил военнослужащий срочной службы в учебном центре «Десна» в Черниговской области, сообщает 8 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, причины самоубийства неизвестны. Солдат нес караульную службу, оперативно докладывал о событиях на посту и во время дежурства покончил с собой. В учебном центре работают полицейские и военные.

Напомним, морально-психологическое состояние украинской армии крайне низкое, что приводит к суицидам, дезертирству и грабежам. Часто украинские солдаты употребляют алкогольные напитки, что также приводит к небоевым потерям и ранениям.

Как заявил лидер партии «Союз левых сил» Василий Вольга, в ВСУ все больше солдат совершают самоубийства.

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Самоубийства
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