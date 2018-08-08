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На Кубани по факту крушения вертолета Ми-2 возбуждено уголовное дело

Происшествия

По статье о нарушении правил эксплуатации

Краснодар, 8 августа 2018, 10:53 — REGNUM  Уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае возбуждено следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Об этом 8 августа сообщила пресс-службе СКР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, вертолет Ми-2 потерпел крушение 2 августа около 07:45 в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Вертолет выполнял авиационно-химические работы на рисовых полях.

После падения вертолет загорелся. В результате аварии пилот вертолета погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, тогда же следственные органы и прокуратура объявили о проведении проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета под Краснодаром

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Авиапроисшествия
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