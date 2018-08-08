Московская полиция проверяет информацию об убийстве человека в лифте

Москва, , 10:51 — REGNUM Полиция проверяет информацию об убийстве человека в лифте дома на севере Москвы. Об этом 8 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям агентства, инцидент произошёл в одном из жилых домов на Бескудниковском бульваре. Об убийстве человека в полицию сообщил неизвестный. На место был направлен наряд полиции.

Отметим, что, по данным телеканала «Рен ТВ», в столичном управлении МВД России информацию об убийстве опровергли.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.