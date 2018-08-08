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Московская полиция проверяет информацию об убийстве человека в лифте

Происшествия

Инцидент произошёл на Бескудниковском бульваре

Москва, 8 августа 2018, 10:51 — REGNUM  Полиция проверяет информацию об убийстве человека в лифте дома на севере Москвы. Об этом 8 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям агентства, инцидент произошёл в одном из жилых домов на Бескудниковском бульваре. Об убийстве человека в полицию сообщил неизвестный. На место был направлен наряд полиции.

Отметим, что, по данным телеканала «Рен ТВ», в столичном управлении МВД России информацию об убийстве опровергли.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

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Бытовые убийства
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