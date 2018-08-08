Среда, 8 Августа 2018 года
10:43:31 МСК

Спасатели завершили работы на месте крушения Ми-8 в Красноярском крае

Происшествия

Вертолет потерпел крушение 4 августа в 180 км от города Игарки

Спасатели завершили работы на месте крушения Ми-8 в Красноярском крае
Roberta F
Винт вертолета

Красноярск, 8 августа 2018, 10:19 — REGNUM  Сотрудники МЧС завершили работы на месте авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщила 8 августа официальный представитель регионального главного управления МЧС РФ Алена Алексишина.

«Наши сотрудники завершили свою часть работ», — цитирует РИА Новости Алексишину.

По ее словам, в настоящее время продолжает свою работу горячая линия, однако звонки на нее практически перестали поступать.

Напомним, вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги», потерпел крушение 4 августа в 180 км от города Игарки. В результате катастрофы погибли 18 человек. Накануне тела погибших были доставлены в Красноярск для обследования экспертами.

Читайте также: Крушение Ми-8 в Красноярском крае: началась экспертиза тел погибших

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить