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В США в уборной самолета нашли человеческий эмбрион

Происшествия

Порядок на воздушном судне стали наводить через несколько часов после приземления

Нью-Йорк, США, 8 августа 2018, 10:19 — REGNUM  Мёртвый человеческий плод обнаружен при уборке самолета в аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке. Об этом сообщает американский телеканал CBS17.

Ночью в аэропорту приземлился самолет American Airlines, прибывший из штата Северная Каролина. Через несколько часов на борт поднялись уборщики, один из них нашел эмбрион в туалете.

О происшествии уведомили сотрудников полиции аэропорта, дело передано в прокуратуру. Представитель авиакомпании заявил, что идет расследование «трагической и деликатной ситуации», компания активно сотрудничает с правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле мертвого младенца обнаружили на борту самолета в Индии. Правоохранители задержали 19-летнюю девушку.

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Происшествия в аэропортах
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