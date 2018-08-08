В США в уборной самолета нашли человеческий эмбрион

Нью-Йорк, США, , 10:19 — REGNUM Мёртвый человеческий плод обнаружен при уборке самолета в аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке. Об этом сообщает американский телеканал CBS17.

Ночью в аэропорту приземлился самолет American Airlines, прибывший из штата Северная Каролина. Через несколько часов на борт поднялись уборщики, один из них нашел эмбрион в туалете.

О происшествии уведомили сотрудников полиции аэропорта, дело передано в прокуратуру. Представитель авиакомпании заявил, что идет расследование «трагической и деликатной ситуации», компания активно сотрудничает с правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле мертвого младенца обнаружили на борту самолета в Индии. Правоохранители задержали 19-летнюю девушку.

Читайте также: В Индии арестовали 19-летнюю девушку, пронесшую в самолет мертвого ребенка