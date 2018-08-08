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Глава новгородского Роспотребнадзора останется под стражей до октября

Происшествия

Анатолий Росоловский обвиняется в получении взятки

Великий Новгород, 8 августа 2018, 10:14 — REGNUM  Новгородский районный суд продлил срок содержания под стражей руководителю регионального управления Роспотребнадзора Анатолию Росоловскому, который обвиняется в получении взятки по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ. Как сообщили ИА REGNUM в суде, Росоловский останется под стражей до 14 октября 2018 года.

Представитель следственного органа заявил в суде, что предварительное следствие по уголовному делу не завершено, необходимо выполнить ещё ряд следственных и процессуальных действий — в частности, допросить свидетелей, проживающих на территории Белгородской области.

Суд также учёл тяжесть предъявленного обвинения (Росоловскому грозит лишение свободы на срок до 12 лет), а также учитывая наличие у него заграничного паспорта и дочери, проживающей за границей, суд согласился с доводом следователя о том, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия или суда. Ходатайство защиты о смягчении меры пресечения суд отклонил.

Генеральный директор ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» Александр Митрохин, который обвиняется в даче взятке Росоловскому в виде оплаты за счёт организации стоматологических услуг на сумму 496 тыс. рублей, свою вину полностью признал. 7 августа суд продлил ему домашний арест по 13 октября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский обвинён в получении взятки за общее покровительство компании ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» — крупной птицефабрики в Крестецком районе Новгородской области. Местные жители неоднократно жаловались во всевозможные инстанции на проблемы с утилизацией отходов от производства, но проблема не решалась.

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Дело главы новгородского управления Роспотребнадзора
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