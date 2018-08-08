Среда, 8 Августа 2018 года
10:43:38 МСК

ВСУ нанесли серьезный урон поселку в ДНР

Происшествия

Было повреждено девять зданий

ВСУ нанесли серьезный урон поселку в ДНР
John Crosby
Миномётный обстрел

Донецк, 8 августа 2018, 10:12 — REGNUM  Украинские каратели четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 7 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Несмотря на небольшое количество обстрелов, ВСУ нанесли существенный урон населенным пунктам республики. Обстрелы велись из минометов, БМП и стрелкового оружия. От обстрелов пострадали населенные пункты Крутая Балка, Саханка, Коминтерново, Гольмовский. В Гольмовском повреждения получили девять зданий.

Также ВСУ уничтожили санитарный автомобиль войск ДНР, который направлялся для оказания помощи больному. Украинская ракета была выпущено непосредственно по автомобилю, водитель и двое женщик-медиков погибли.

Напомним, перемирие в Донбассе действует с 1 июля, однако ВСУ упорно его не соблюдают.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские солдаты обстреляли поселки ДНР из запрещенных минометов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить