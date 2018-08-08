На Алтае спасены двое сорвавшихся с горы туристов

Горно-Алтайск, , 10:05 — REGNUM В Республике Алтай спасатели оказали помощь трём любителям горных вершин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, первый сигнал о ЧП поступил на номер 112 в ночь на 7 августа в 00:30 по местному времени.

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Двое туристов — один из Новосибирска, другой — из Новокузнецка — сорвались при спуске с одной из вершин Северо-Чуйского хребта Ак-Тру. Оба получили травмы и не могли самостоятельно передвигаться. Уже через несколько часов к месту происшествия выдвинулась группа спасателей «Алтайского поисково-спасательного отряда». А сегодня утром за пострадавшими отправился вертолёт МЧС России с четырьмя спасателями и медиком.

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Погода благоприятствовала проведению спасательной операции. Затем спасатели направились на помощь ещё одному туристу из Ижевска, который на высоте 3,6 тыс. метров над уровнем моря получил травму ноги при восхождении на гору Белуха в Усть-Коксинском районе. Эвакуация также прошла успешно.

«Вечером всех пострадавших доставили в Горно-Алтайск в республиканскую больницу», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа три альпиниста погибли на горе Монблан на востоке Франции. Они находились на высоте более 3,6 тыс. метров в районе линии горных вершин Миаж. Точная причина их смерти не установлена. По одной из гипотез, они сорвались во время восхождения.