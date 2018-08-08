В Дагестане в результате ДТП погибли 3 человека

Махачкала, 8 августа 2018, 09:58 — REGNUM В Карабудахкентском районе Дагестана на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Инцидент произошел во вторник, 7 августа, в районе санатория «Каспий».
По уточненной информации, в результате происшествия погибли 3 человека, еще двое получили различные травмы.
«Пострадавшие доставлены в … больницу, — говорится в сообщении. — … Движение не нарушено».
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