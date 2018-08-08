На Эльбрусе «жёстко» приземлился вертолёт Ми-171А2

Москва, , 09:53 — REGNUM Во время испытательного полета 3 августа опытный образец вертолёта Ми-171А2 совершил жесткую посадку на склоне Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолёты России», входящего в госкорпорацию Ростех.

Отмечается, что по факту произошедшего сформирована специальная комиссия по расследованию инцидента, также сообщается, что программа испытаний Ми-171А2 будет продолжена.

«Программы испытаний Ми-171А2, необходимые для безопасной и стабильной эксплуатации серийных машин данного типа, будут продолжены», — добавили в холдинге.

Кроме того, сообщается, что в результате жёсткой посадки винтокрылой машины никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в районе села Уват Тюменской области совершил жёсткую аварийную посадку вертолет Ми-2 с опрокидыванием на бок, выполнявший рейс «Салым — Уват». Пострадавших в результате инцидента нет.

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