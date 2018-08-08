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Несколько человек стали жертвами пожара в жилом доме на юге Китая

Происшествия

Полиция ищет поджигателей

Гуанчжоу, Китай, 8 августа 2018, 09:34 — REGNUM  Шесть человек стали жертвами пожара в жилом доме в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся в жилом доме в поселке Цзинду уезда Чаоян города Шаньтоу в 5:00 по местному времени 8 августа. Полиция уже разыскивает подозреваемых в поджоге. По данному эпизоду возбуждено уголовное дело о поджоге.

Напомним, что в конце июня 2018 года полиция Пекина арестовала 15 подозреваемых в организации смертельного пожара в жилом доме, унесшего жизни 19 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пекине арестовали 15 подозреваемых пожаре, унесшем жизни 19 человек

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Пожары в жилых домах
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