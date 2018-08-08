Прокуратура утвердила обвинение против экс-министра спорта Пермского края

Пермь, , 09:13 — REGNUM Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Павла Ляха по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что в ноябре 2015 года Лях подписал документы, подтверждающие выполнение работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо», однако работы были выполнены подрядчиком не в полном объеме.

«Указанные документы явились основанием для оплаты полной стоимости государственного контракта за счёт бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция стадиона обошлась в 45 млн рублей, при этом, по данным управления федерального казначейства в Пермском крае, смета была завышена на сумму около 30 млн рублей.

По данному факту в отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). После вручения обвинительного заключения дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми.

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