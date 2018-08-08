В Югре подожгли машину борца с «чёрными фармацевтами»

Сургут, Югра, , 09:18 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) участнику городской общественной организации «Народный патруль», которая борется с аптечной наркоманией, подожгли дорогостоящий автомобиль. Активисты полагают, что таким образом им мстят за выявленные факты безрецептурной продажи психотропных препаратов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Народный патруль» поддерживается депутатами местной думы, которые предлагают ужесточить наказание для аптек, которые без рецепта торгуют препаратами, подлежащими обязательному учету. Штрафы за такие нарушения незначительные, поэтому аптеки продолжают своё «чёрное дело».

В паблике «Народный патруль — Сургут» сообщается о девяти «чёрных» аптеках, выявленных в городе в ходе трёхмесячных рейдов. Причём здесь же рассказывается об угрозах и провокациях в адрес активистов антинаркотической организации. Сообщается, что директор одной из аптек угрожала ранее участникам «Народного патруля» на словах — «ваши тачки вспыхнут». Как следствие — поджог автомобиля, совершённый под наблюдением видеокамер неким молодым человеком. Общественники корят местных полицейских за бездействие. Об этом говорится в их видеообращении к начальнику УМВД России по Сургуту Александру Ерохину.

В УМВД России по Сургуту уверяют, что следствие идёт своим чередом, ведутся оперативно-розыскные действия, устанавливается личность поджигателя.

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