Топ-менеджера воронежского предприятия поймали на коммерческом подкупе

Воронеж, , 09:07 — REGNUM Уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере (п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ) возбудило Следственное управление Следственного комитета Воронежской области. О возбуждении дела 7 августа сообщила пресс-служба ведомства. По данным местных СМИ, речь идет о руководителе одного из отделов россошанского завода «Минудобрения» — ранее на предприятии работали правоохранительные органы. Как сообщается, дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следствия, 44-летний местный житель весной 2017 года, «выполняющий управленческие функции в коммерческой организации сферы сельскохозяйственного производства», потребовал от представителя компании-поставщика 60 тысяч рублей. Деньги должны были обеспечить поставщику победу в тендере на поставку оборудования. Вознаграждение подозреваемый получил под видом исполнения фиктивного агентского договора. Весной 2018 года точно также, как считает следствие, подозреваемый получил от того же поставщика еще 367 тысяч рублей. Но тогда, при передаче денег, он был задержан.

В СКР сообщили, что в рамках расследования уголовного дела проверяется и хозяйственная деятельность организации, изучается служебная документация. Проведены обыски и выемки документов.

В следственных органах пояснили, что санкция части 7 статьи 204 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.