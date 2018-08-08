В Красноярском крае после отказа в госпитализации умер трёхлетней ребёнок

д. Терск, Красноярский край, , 08:42 — REGNUM В Красноярском крае дознаватели начали расследование смерти маленького ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 8 августа, трагедия разыгралась в деревне Терск Канского района.

По данным следствия, 4 августа 2018 года у трёхлетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, мать ребёнка незамедлительно вызвала скорую помощь. Фельдшер, осмотрев ребёнка, направила его в инфекционное отделение районной больницы. Однако дежурный врач медучреждения показаний для госпитализации больного не усмотрел, и, дав матери рекомендации, отпустил домой. Через несколько часов ребёнок скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ведётся расследование ещё одного уголовного дела о смерти грудного ребёнка. Известно, что мальчик после рождения в декабре 2017 года был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После трёх месяцев в перинатальном центре ребёнка перевели в «Красноярскую межрайонную детскую клиническую больницу №1». Здесь медики поставили маленькому пациенту диагноз «цитомегаловирусная инфекция», которую не лечили в перинатальном центре. Перешедшее в запущенную стадию заболевание и привело к смерти младенца.

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