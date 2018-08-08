Частная клиника Перми под следствием из-за смерти пациентки

Пермь, , 08:08 — REGNUM В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту смерти 51-летней пациентки в частной клинике Перми. Следствие полагает, что женщина умерла от неправильного лечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

Весной 2018 года женщина проходила лечение в частной клиники Перми. По данным следствия, из-за дефектов, допущенных во время лечения, пациентка скончалась.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Устанавливаются виновные.

Силовики констатируют рост числа жалоб населения на неудовлетворительно оказанную помощь в России. В 2017 году число жалоб на врачебные ошибки выросло на 22,3% по сравнению с 2016 годом: с 4947 до 6050. В 2016 году следственными органами Следственного комитета было возбуждено 878 уголовных дел, а в 2017 году — 1791.

Правоохранители подчеркнули, что повышенное внимание к преступлениям, связанным с дефектами оказания медицинской помощи, требует исключительно правильной уголовно-правовой квалификации содеянного. Между тем в настоящее время такие деяния квалифицируются по разным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи 109, 118, 238, 293 УК РФ), ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности. Судебная практика также не имеет единообразия.

Следственный комитет совместно с представителями «Национальной Медицинской Палаты» предлагают усовершенствовать уголовное законодательство и, в частности, ввести новые статьи — «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи».