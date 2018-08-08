Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Колумбии

Богота, , 07:54 — REGNUM В северной части Колумбии 7 августа произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом со ссылкой на данные немецких специалистов по стихийным бедствиям сообщает портал earthquake-report.com.

По сведениям экспертов, эпицентр землетрясения находился в районе Букараманга, на глубине 158 км. Исходя из известных на настоящее время параметров произошедшего землетрясения, в населённых пунктах, подвергшихся подземным толчкам, следует ожидать небольших повреждений: к примеру, трещин в стенах, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате произошедшего в Индонезии 5 августа землетрясения погиб 91 человек, были повреждены и разрушены более 4,3 тыс. домов и общественных зданий.

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