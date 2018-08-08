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В Нью-Йорке молния едва не убила трёх человек

Происшествия

Один из пострадавших – в критическом состоянии

В Нью-Йорке молния едва не убила трёх человек
John Fowler
Молния

Нью-Йорк, США, 8 августа 2018, 07:53 — REGNUM  Игра в футбол в грозу едва не стоила жизни двум жителям Нью-Йорка. Инцидент произошёл вечером 7 августа, сообщил телеканал телеканал CBS.

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Мужчины 30 и 40 лет находились в одном из парков района Куинс, когда грянула непогода. В результате удара молний оба оказались в больнице. Состояние одного из них медики оценивают как критическое.

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Также известно о ещё одном пострадавшем в этом же районе. Его жизнь вне опасности. Подробности этого происшествия не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в результате ударов молнии в Бангладеш за сутки в 12 районах погибли почти 30 местных жителей. Большинство из них — фермеры, которые занимались сбором урожая. Всего же за первую декаду мая в Бангладеш жертвами ударов молний стали 112 человек.

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